В Тюмени 21 июня 2023 года на объездной дороге столкнулись мусоровоз и грузовик

Накануне вечером здесь произошло столкновение мусоровоза и грузовика. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня утром, 22 июня, автомобилисты встали в огромную пробку на объездной. Причина затора – ДТП в районе развязки на Тобольском тракте. Водители в социальных сетях сообщают, что пробка тянется с Камчатской.

Накануне вечером здесь произошло столкновение мусоровоза и грузовика. Из-за аварии трассу полностью перекрыли.

Напомним, что непогода в Тюменской области внесла значительные коррективы в жизнь горожан. Подъезды залило водой, деревья падают, а улицы топит.