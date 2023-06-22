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НовостиПроисшествия22 июня 2023 5:49

В Тюмени 21 июня 2023 года на объездной дороге столкнулись мусоровоз и грузовик

Накануне вечером здесь произошло столкновение мусоровоза и грузовика
Серафима Краснова
Накануне вечером здесь произошло столкновение мусоровоза и грузовика.

Накануне вечером здесь произошло столкновение мусоровоза и грузовика.

Фото: Татьяна Коркина

Сегодня утром, 22 июня, автомобилисты встали в огромную пробку на объездной. Причина затора – ДТП в районе развязки на Тобольском тракте. Водители в социальных сетях сообщают, что пробка тянется с Камчатской.

Накануне вечером здесь произошло столкновение мусоровоза и грузовика. Из-за аварии трассу полностью перекрыли.

Напомним, что непогода в Тюменской области внесла значительные коррективы в жизнь горожан. Подъезды залило водой, деревья падают, а улицы топит.