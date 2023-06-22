Жительница Тобольска вынуждена подставлять тазики, чтобы не ходить дома по лужам

Пенсионерка живет одна, сын погиб, муж умер, дочь находится в Омске. Фото: Виктория Гаврик

Жительница Тобольска Роза Набиевна Яхина живет в тяжелых бытовых условиях уже много лет. Пенсионерка живет в комнате общежития 120д в 6-м микрорайоне 20 лет на 12 квадратных метрах. В ее комнате обваливается штукатурка, а с потолка во время дождя течет вода. 81-летняя женщина, ребенок войны, ветеран труда и работник культуры с 50-летним стажем, вынуждена подставлять тазы и ведра, чтобы не ходить дома по огромным лужам, пишет tmn.aif.ru.

– Наше общежитие было признано аварийным еще в 2007 году. У меня даже есть заключения комиссии. Однако нас до сих пор не расселяют. Я обращалась в администрацию Тобольска, в администрацию Тюменской области. Безрезультатно, – рассказывает Роза Набиевна.

Пенсионерка живет одна, сын погиб, муж умер, дочь находится в Омске. И это не единственное испытание: в общежитии находиться небезопасно, так как среди соседей есть люди с нарко- и алкогольной зависимостями. А чтобы попасть в квартиру, ей приходится преодолевать пять этажей, делать это женщине непросто с больными ногами.