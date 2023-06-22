Огненная картина войны зажглась в поселке Боровский Тюменского района в ночь с 21 на 22 июня

Фото: отряд «Волонтеры Победы» в Тюменском районе.

Огненная картина войны зажглась в поселке Боровский Тюменского района сегодня ночью. Десятки жителей отметили 82-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие добровольцы, общественники, представители власти и просто неравнодушные граждане. Они почтили память павших, отдавших свою жизнь за мирное небо над головой.

Фото: отряд «Волонтеры Победы» в Тюменском районе.

В Тюменском районе в этом году акция прошла впервые. Волонтеры Победы совместно с органами власти, представителями организаций и жителями поселка зажгли огненную картину в память о всех погибших в годы войны. Участники акции выложили из 1800 свечей два символа скорби и памяти – Вечный огонь и журавль. Мероприятие прошло на Никольской площади в центре поселка.

Фото: отряд «Волонтеры Победы» в Тюменском районе.

– Это была феерия красоты. Тысячи огней осветили мемориал Победы на площади. Люди всё приходили и приходили. Было много детей и взрослых, местных жителей из ближайших домов и пожилых людей. Каждый смог принять участие в этом важном мероприятии. Мы начали зажигать свечи, когда наступили сумерки, а закончили по темноте. В конце все встали вокруг символов скорби и памяти – Вечного огня и журавля, которые мы выложили на земле, – рассказала редакции «КП» координатор «Волонтеров Победы» в Тюменском районе Анастасия Левинова.

Фото: отряд «Волонтеры Победы» в Тюменском районе.

Напомним, 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Атака началась без объявления войны ранним утром. Немецкие авиация и артиллерия наносили удары по советским городам, железным дорогам, аэродромам, военно-морским базам и другим объектам. Но наши солдаты и труженики тыла в боях и в тылу добились победы. В современное время важно помнить об этом и передавать следующим поколениям, отмечают организаторы праздника.

Фото: отряд «Волонтеры Победы» в Тюменском районе.

Напомним, что аналогичное мероприятие при участии губернатора Александра Моора и мэра Руслана Кухарука прошло в центре Тюмени ночью с 21 на 22 июня.