Синоптики рассказали, когда в Тюмени закончатся аномально долгие дожди

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сегодня, 22 июня, крупнейший в России циклон с ливнями сместится на северо-восток Тюменской области. В четверг ураганный ветер и мощные осадки накроют Тобольск, а также Ишимский район. Холода в регионе не спадут. Согласно данным синоптиков, в ближайшие сутки в Тюменской области столбики термометров опустятся до +9 градусов днем, ночью – до +3 градусов Цельсия.

Такие метеоусловия сохранятся до конца недели. Вероятно, аномально дождливая погода обусловлена прибытием огромного циклона с ливнями, он накрыл за минувшие три дня несколько субъектов РФ, в том числе Тюменскую область. Под его влияние попали Свердловская и Омская области, а также Новосибирск, Курган и часть Уфы.

Интересно, что эти субъекты останутся под влиянием крупнейшего циклона с ливнями и грозами до конца июня. Метеорологи отмечают, что дожди прекратятся в Тюменской области только с приходом июля. Однако жителям не стоит расслабляться, потому что, согласно предварительному прогнозу погоды, 1 июля в регионе будут идти умеренные дожди с грозами.