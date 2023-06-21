Жертвой мошенников стал мужчина, который потерял 674 тысячи рублей Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени появились лжеследователи. Как сообщают в Следственном комитете Тюменской области, местный житель стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками комитета. По данным следствия, на мобильный телефон мужчины 9 июня поступил звонок, в ходе которого злоумышленник, представившись сотрудником следственного управления, пояснил, что неустановленными лицами предпринимаются попытки осуществить списание денежных средств с его расчетного счета.

– Звонивший убедил мужчину в необходимости предоставления своих банковских данных, в результате чего злоумышленник получил удаленный доступ к его мобильному телефону и незаконно списал денежные средства в размере 674 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Отметим, оперативники установили, что на телефонном аппарате пострадавшего отображался номер, не соответствующий реальному номеру абонента. Для этих целей мошенники используют специальные программные средства, в которых имеется поле для указания желаемого номера для отображения у конечного абонента. Таким образом можно ввести абсолютно любой номер телефона.