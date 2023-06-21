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НовостиПроисшествия21 июня 2023 13:06

В Тюмени появились лжеследователи

Жертвой мошенников стал мужчина, который потерял 674 тысячи рублей
Серафима Краснова
Жертвой мошенников стал мужчина, который потерял 674 тысячи рублей

Жертвой мошенников стал мужчина, который потерял 674 тысячи рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени появились лжеследователи. Как сообщают в Следственном комитете Тюменской области, местный житель стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками комитета. По данным следствия, на мобильный телефон мужчины 9 июня поступил звонок, в ходе которого злоумышленник, представившись сотрудником следственного управления, пояснил, что неустановленными лицами предпринимаются попытки осуществить списание денежных средств с его расчетного счета.

– Звонивший убедил мужчину в необходимости предоставления своих банковских данных, в результате чего злоумышленник получил удаленный доступ к его мобильному телефону и незаконно списал денежные средства в размере 674 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Отметим, оперативники установили, что на телефонном аппарате пострадавшего отображался номер, не соответствующий реальному номеру абонента. Для этих целей мошенники используют специальные программные средства, в которых имеется поле для указания желаемого номера для отображения у конечного абонента. Таким образом можно ввести абсолютно любой номер телефона.