Каждый четвертый турист в течение года возвращается в Тюмень

Фото: Дмитрий Изосимов.

Каждый четвертый турист в течение этого года посетил столицу термальных источников повторно, сообщили аналитики МТС после проведенного исследования на основе данных Big Data. А самыми популярными, по их словам, локациями у путешественников стали набережная Туры, Цветной бульвар, термокурорты в городе и области, а также Тобольский кремль.

Исследование показало, что около 25% туристов выбрали путешествие в Тюменскую область повторно, из них 16% туристов приезжали дважды, 7% посетили регион в третий раз, 2% – в четвертый и более раз. Примерно 75% туристов побывали в городе на Туре и его окрестностях впервые.

Чаще всего в Тюменскую область приезжали мужчины в возрасте от 25 до 34 лет и женщины от 34 до 44 лет, причем представительниц прекрасного пола было зафиксировано на треть меньше, чем мужчин. Наибольший спрос на отдых в первом русском городе Сибири был зафиксирован среди путешественников из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Московской областей. Также в топ регионов по числу туристов вошли гости из Челябинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Омска и Кургана. Преимущественно туристы путешествовали на машине, останавливаясь в регионе на 2 – 3 дня.

– Современный турист сегодня очень взыскательный. Одним из критериев повторного возвращения в регион – новые объекты и необычные форматы путешествий. Учитывая это, мы уделяем большое внимание не только развитию инфраструктуры, но и продвижению аутентичного, экологического туризма в Тюменской области. Например, гостям из центральной части России предлагаем отправиться глубинку – в сибирскую деревню, чтобы познакомиться с мастерами резьбы по дереву, ковроткачеством либо окунуться в быт сибирских татар и оценить национальную кухню. Приезжающих из соседних регионов приглашаем в комбинированные туры. Уверена, что многоуровневое развитие туристического кластера поможет привлечь еще больше туристов в регион, – заявила президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

По мнению директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, тренд на внутренний туризм продолжает набирать популярность.

– В летнее время он вырастет в 2 – 2,5 раза по сравнению с весенне-осенним периодом, а количество частных визитеров, которые возвращаются к нам вновь, значительно увеличится. Мы со своей стороны готовы не только продемонстрировать сибирское гостеприимство, но и создать цифровой комфорт, – уточнила Анастасия Михайлова.