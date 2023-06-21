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НовостиОбщество21 июня 2023 12:29

Любителей игр из Тюменской области приглашают на Всероссийский конкурс GameJam, который пройдет 16 октября

Участники попробуют посоревноваться в трех направлениях
Серафима Краснова
Фото: Школа инженерного резерва | ШИР ТИУ.

Фото: Школа инженерного резерва | ШИР ТИУ.

Школьников, студентов и специалистов GameDev-индустрии из Тюменской области приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе GameJam в рамках фестиваля GameDev Fest. Мероприятие пройдет в Тюмени 16 октября и станет частью форума ИНФОТЕХ Junior.

– В этом году мы планируем принять не меньше 100 участников. Мы проводили подобные промежуточные конкурсы, в них по каждому направлению за звание лучших сражались около 40 человек. Поэтому по Тюменской области ожидаем не менее 100 заявок, – уточнил специалист департамента информатизации Тюменской области.

Добавим, участники попробуют посоревноваться в трех направлениях: разработка игр по техническому заданию, 3D-моделирование для игр, готовые проекты.