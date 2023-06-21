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НовостиОбщество21 июня 2023 11:15

Жители Тюмени зажгли свечи и сняли видео для Всероссийской патриотической акции

Участникам мероприятия предложили зажечь свечи и рассказать о подвиге своих родственников
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Почти 20 человек приняли участие во флешмобе, которое организовало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Участникам мероприятия предложили зажечь свечи и рассказать о подвиге своих родственников во время Великой Отечественной войны. Момент зажигания свечи каждого из пришедших в Патриотический коворкинг 18 июня был запечатлён на видео.

Снять патриотический ролик и загрузить его на сайт помогли волонтеры. Специально для этого на место проведения акции доставили всю необходимую аппаратуру.

Добавим, ролики будут транслировать на большом экране в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане в Волгограде, рассказали организаторы мероприятия.