Жители Тюмени зажгли свечи и сняли видео для Всероссийской патриотической акции

Фото: администрация Тюмени.

Почти 20 человек приняли участие во флешмобе, которое организовало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Участникам мероприятия предложили зажечь свечи и рассказать о подвиге своих родственников во время Великой Отечественной войны. Момент зажигания свечи каждого из пришедших в Патриотический коворкинг 18 июня был запечатлён на видео.

Снять патриотический ролик и загрузить его на сайт помогли волонтеры. Специально для этого на место проведения акции доставили всю необходимую аппаратуру.

Добавим, ролики будут транслировать на большом экране в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане в Волгограде, рассказали организаторы мероприятия.