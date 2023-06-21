«Из попсы авторскую песню не сделаешь»: бард из Тюмени – о «смерти« жанра, его будущем в Тюмени и участии в Грушинском фестивале

Фото: Марина Дмитриева / соцсети.

В 2023 году старейший фестиваль авторской песни в России отметит 50-летие. Юбилейный фестиваль обещает стать достаточно громким событием – организаторы уже анонсировали участие в нем таких звезд жанра, как Олег Митяев, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Вадим Мищук, Виктор Третьяков, Анатолий Киреев, Тимур Ведерников, Тимур Шаов, «НЕОБАРДЫ», группа «Ирония судьбы». Тюменские авторы и исполнители ежегодно принимают участие и в организации фестиваля, а также конкурса авторской песни, являющегося его частью, и в самом конкурсе. Причем количество лауреатов от нашего региона чуть ли не самое высокое в стране. О причинах такого явления, долгой жизни фестиваля и будущем авторской песни мы поговорили с тюменским бардом Мариной Дмитриевой, которая также является членом жюри конкурса авторской песни фестиваля им. Грушина.

– Марина, вы помните первую поездку на Грушинский фестиваль?

– На фестиваль я в первый раз приехала в 1997 году. Я тогда написала одну из своих первых песен. Мне был тогда всего 21 год, я прошла из первого тура во второй, играла с двумя аккомпаниаторами… А из второго тура благополучно вылетела. И потом мы поднялись на гору на электричку (фестиваль проходит на поляне Мастрюковских озер, которая находится под горой, вверху находится железная дорога. – Прим. ред.), никакой лестницы тогда еще не было – просто тропа наверх, я посмотрела на все это сверху … И сказала, что больше никогда сюда не приеду, ни за что на свете! С тех пор я не пропустила ни одного года.

Но лауреатом же Вы все таки стали?

– Это было уже в 20006 году. До этого я просто приезжала за общением и атмосферой. Я просто в следующем после провала году подумала: «Ну как же так, не ехать, надо еще раз, надо пытаться». В 20 лет всегда кажешься себе великим. И удивляешься, мол, почему это меня не оценили? Надо всем все доказать! А лауреатом в самом деле стала. И теперь сама работаю в конкурсном жюри, уже с 2015 года.

– А сейчас фестивалю уже 50 лет. По-моему, нет таких примеров даже в российской истории. Очень долгий срок жизни. Как думаете, в чем его секрет?

– Мне кажется, секрет – это люди. На протяжении многих поколений, как бы ни складывалось все, какие бы внутренние проблемы не были у фестиваля, но находились те, кто прилагал максимум усилий для его сохранения.

А еще за 50 лет фестиваль уже стал собственным организмом, он живет уже абсолютно независимо. И вопрос не в том, будешь ли ты им заниматься. Фестиваль сам заставляет собой заниматься – как человек заставляет общаться с собой, дружить, провоцирует на это. И мне кажется, что за эти годы у фестиваля появился настоящий ангел-хранитель, который его бережет.

– И все эти годы важной частью фестиваля остается конкурс. Хотя было много разговоров, нужен ли он. Так как думаете вы, нужен?

– Знаете, мне как члену жюри присылают письма конкурсанты, кто со мной лично знаком, особенно после того, как у нас первый тур стал проходить в том числе онлайн. И это показательный момент. Они спрашивают: «А можете пораньше сказать, прошел я во второй тур или нет, от этого зависит, приеду ли я на фестиваль». И знаете, что я говорю в таких случаях? «А вы не приезжайте. В любом случае, независимо от результата».

– Почему?

– Потому, что если для человека единственная самоцель – стать лауреатом, то это плохо. Понятно, что диплом – статусная вещь для тех, кто занимается авторской музыкой. Но если больше от фестиваля ничего не нужно…

Это должна быть одна из промежуточных целей, чтобы продолжить работу, чтобы развиваться. Чтобы вернуться домой и продолжить развивать авторскую песню там, у себя. А если человек даже хорошо спел, но приехал для галочки… Это ничего не дает ни фестивалю, ни авторской песне, ни самому человеку. Развитие за теми, кто приезжает поделиться своим творчеством, увидеть отклик, потом вернуться уже в другом качестве. За теми, кто потом привозит вдохновение в свой город – в Улан-Удэ, Красноярск, Тюмень, куда угодно, кто потом там развивает жанр.

Часто вот говорят: жанр авторской песни затухает. Я категорически не согласна, потому что у меня первый вопрос: а вы что сделали, чтобы это предотвратить? Кого-то лично привлекли, воспитали? Если нет, то и рассуждения такие ничего не стоят.

– Так все-таки жанр авторской песни живет? Не мешают ли ему попытки авторов уйти в музыкальные эксперименты, например?

– Конечно, очень много молодых людей в этот процесс вовлекается, остаются в этой среде. Любой жанр если взять, хоть рок, хоть фолк, хоть попсу, он должен куда-то развиваться. И для авторской песни это тоже так. Это может быть развитие в сторону поэтических экспериментов, или в какие-то музыкальные поиски. И все жанры, по сути, взаимопроникающие, в этом нет ничего плохого.

Жанр авторской песни при этом отличает именно присутствие поэзии как главной составляющей. Потому что из любой авторской песни при нужной обработке можно сделать прекрасную попсу на раз, а вот из эстрадной песни в большинстве своем сделать бардовскую песню не получится – текст слишком слабоват, за редким, впрочем, исключением.

Жанр авторской песни не затухает, он отходит от образа привычного нам: бард с гитарой, у костра, в свитере с бородой. И это правильно, современные условия диктуют нам другой формат. И отход от привычной формы – это не разрушение жанра, это его развитие.

– Например, гости фестиваля – группа «НЕОБАРДЫ», Василий Уриевский, Павел Пиковский, Ромарио. Что можете сказать о них? Они немного каноны ведь ломают?

– У них есть главное – поэзия. И это очень хороший, качественный стих. Вот это важно, а наличие или отсутствие определенного количества музыкальных инструментов не принципиально. Песни Визбора, Городницкого, Юрия Кукина исполняют кто угодно, они находят в песнях новое звучание, несмотря на то, что им много лет уже.

– А как в Тюмени? Здесь авторская песня развивается?

– Конечно, наши авторы и исполнители не случайно каждый год становятся лауреатами. У нас есть свой зимний бардовский фестиваль – ему в следующем году исполнится 20 лет. Есть свой конкурс в рамках этого фестиваля, его лауреаты могут непосредственно во второй тур сразу проходить. И меня радует, что в Тюмени достаточно молодая публика в залах, много молодежных коллективов и детских. И за ними будущее. Любой жанр должен подпитываться энергией молодых людей, только тогда он будет жить.

У нас есть еще и детский фестиваль – до 18 лет, есть много концертов авторов-исполнителей. А на Грушинский мы каждый год отправляем автобус ценителей жанра, встаем отдельным лагерем! В этом году тоже поедет группа из 60 человек, в их числе лауреаты нашего зимнего фестиваля. И очень надеемся, что они себя хорошо проявят и привезут награды!