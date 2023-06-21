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НовостиОбщество21 июня 2023 9:48

В Тюмени пилот самолета выпустил шасси во время набора высоты у аэропорта Рощино

Полет выполняла авиакомпания «ЮТэйр»
Серафима Краснова
Полет выполняла авиакомпания «ЮТэйр».

Полет выполняла авиакомпания «ЮТэйр».

Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Тюмени в Ереван во время полета случайно выпустил шасси. При выполнении рейса в процессе набора высоты пилот произвел выпуск шасси с последующей уборкой. Полет выполняла авиакомпания «ЮТэйр».

– По расшифровке ПИ превышений ограничений по скорости полета как при выпуске, так и с выпущенным шасси не установлено, – рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Самолет рейса UTA876 Ереван (Звартноц) – Тюмень (Рощино). Инцидент произошел 18 июня.