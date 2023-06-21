В Тюмени построят дамбу для укрепления береговой зоны, где появится межвузовский кампус

Территория, с которой подрядчику предстоит работать, находится в зоне подтопления. Фото: Татьяна Коркина

Власти Тюменской области объявили аукцион на поиски подрядчика, который за 18,7 миллиона рублей проведет инженерные изыскания на земельном участке в границе улицы Мельникайте и озера Круглое для строительства межвузовского кампуса. Соответствующий лот опубликовали на официальном сайте «Госзакупки».

На левом берегу Туры появится межвузовский кампус. Территория, с которой подрядчику предстоит работать, находится в зоне подтопления. В документации указано, что ориентировочная площадь земельного участка составляет 44 гектара.

– Выполнить инженерные изыскания для составления ситуационного плана и схемы организации участка расположения объекта, обоснования компоновки сооружений, принятия конструктивных решений в отношении этих сооружений, составления качественного прогноза развития опасных природных процессов и явлений и их воздействия на проектируемые сооружения, принятия решений по охране природной среды, – указано в документе.

Сооружение планируют возводить поэтапно. Первый включает в себя инженерную подготовку. Также власти хотят построить дамбу протяженностью 600 метров, а позже начнется берегоукрепление озера Круглое.