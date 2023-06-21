Тюменцев не спугнули лесные пожары в попытке купить загородный дом

Доля сделок на рынке загородной недвижимости составила 26,6 %. Фото: Виктория Гаврик

Тюменский риелтор Александр Иванов рассказал, почему в регионе продолжает расти тренд на загородную недвижимость. Во время пика пожароопасного периода было небольшое снижение активности по просмотрам в поселках, где отмечались лесные пожары, но это длилось буквально несколько дней, пишет «ФедералПресс».

– По итогам мая доля сделок на рынке загородной недвижимости составила 26,6 процента, на квартиры пришлось 74,4 процента. При этом с декабря прошлого года по февраль 2023 года она не превышала 19 процентов, – отмечает Александр Иванов.

По мнению эксперта, в последнее время тренд на покупку загородной недвижимости в Тюменской области только набирает обороты. Примечательно, что таких низких ставок на собственный дом раньше просто не было: это и сельская ипотека, и семейная, и льготная, плюс возможность использовать средства материнского капитала при покупке дома, а также получить кредит на строительство – как с подрядом, так и собственными силами – по ставке от 7,3%, заявляет риелтор.