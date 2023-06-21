Федеральные эксперты рассказали тюменцам о работе журналиста в новых реалиях

Фото: Союз журналистов Тюменской области.

В Тюмени на площадке «Контора пароходства» прошел интенсив от Союза журналистов России «Инфорум». Эксперты-практики рассказали представителям СМИ о новых методах и фишках работы в современных условиях, поделились успешным опытом и разобрали распространенные ошибки журналистов при ведении соцсетей.

В течение дня на форуме прошло пять мастер-классов. Первой выступила Татьяна Маркина, менеджер соцсети «ВКонтакте»по работе с партнерами по России и СНГ. Она дала 10 советов о том, как вести сообщество в самой популярной российской соцсети. Кроме того, о работе военкора на СВО рассказала Ирина Куксенкова, военный корреспондент Первого канала.

Добавим, о работе журналиста в кризисных ситуациях рассказала Гузель Камаева, ведущая телеканала «МИР». Секретарь Союза журналистов России, руководитель департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова оценила, как ведут соцсети, а особенно телеграм-каналы, тюменские СМИ. А также дала ряд полезных советов.