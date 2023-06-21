Тюменским магазинам пригрозили штрафами за продажу алкоголя в День молодежи

Этот день является днем проведения массовых мероприятий. Фото: Татьяна Коркина

Тюменским магазинам пригрозили штрафами за продажу алкогольной продукции в День молодежи. 24 июня 2023 года в Тюмени устанавливается запрет на розничную продажу алкоголя. Этот день является днем проведения массовых мероприятий.

– В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции вопреки требованиям действующего законодательства лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и ИП услуг общественного питания, – заявили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, мэр Руслан Кухарук озвучил предварительную программу мероприятий в Тюмени на День города.