Суд в Тюмени за год освободил 77 заключенных по состоянию здоровья

По результатам медицинского освидетельствования у шести заключенных установлено наличие тяжелого заболевания. Фото: Татьяна Коркина

За 2022 год число заключенных в Тюмени сократилась: за 12 месяцев в учреждениях УФСИН скончался 41 человек, пять из них в результате суицида. Кроме того, есть осужденные, которые вышли из колонии по состоянию здоровья.

– Реализуются права подозреваемых, обвиняемых и осужденных на освобождение в связи с тяжелым заболеванием. В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» медицинскими комиссиями освидетельствовано 115 человек, что превышает показатель в сравнении с прошлым годом (2021 – 89 человек). По результатам проведенных медицинских освидетельствований представлено в суд для освобождения в связи с болезнью 77 человек (2021 – 65 человек). На основании медицинского заключения судами освобождено по болезни 45 человек, (2021 – 30 человек), – указано в документации, опубликованной на официальном сайте Уполномоченного по правам человека Тюменской области.

По результатам медицинского освидетельствования у шести заключенных установлено наличие тяжелого заболевания, включенного в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, в предыдущем году таких заключенных было четыре.