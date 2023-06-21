В Тюмени затопило многоэтажку на Монтажников, 36

Жильцы пытаются бороться с потопом любыми способами. Фото: Виктория Гаврик

Последствия стихии в Тюмени продолжают «радовать» жителей. В многоэтажном доме на улице Монтажников, 36 затопило квартиры. Протечка произошла в жилищном комплексе «Бриллиант».

– В 19-этажном многоквартирном доме (адрес: ул. Монтажников, д. 36) ограждающая конструкция выполнена из алюминиевых витражей с заполнением проемов стеклом. Вся эта «гениальная» идея не смогла выдержать ливней. Бежит вода ручьем со стороны помещений. И такое по всем этажам, – возмущаются пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жильцы пытаются бороться с потопом любыми способами: ставят ведра и стелют тряпки.

Напомним, вчера дождливая погода внесла серьезные коррективы в жизнь тюменцев. Огромные лужи заполонили город, разной длины и площади. Ураганный ветер валил деревья по всей Тюмени, вскрылись протечки крыш в нескольких многоквартирных домах. Иногда жители сталкиваются с перебоями электроснабжения.