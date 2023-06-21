В Тюмени в ДТП попал 60-летний водитель Citroen, которому стало плохо за рулем

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В дождливой Тюмени произошла страшная авария. На улице 50 лет Октября, 8 в районе 19 часов автомобиль Citroen въехал в бордюр и опрокинулся. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области, водитель двигался по улице 50 лет Октября со стороны Максима Горького по направлению к Профсоюзной.

Предварительно, 60-летнему мужчине стало плохо за рулем авто. Он потерял управление и допустил столкновение с препятствием, уточнили в управлении. Мужчина погиб. В социальные сети попал момент смертельного ДТП в центре Тюмени

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.