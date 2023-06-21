Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменскую область скоро вернется душная погода. А пока жители наслаждаются долгожданными осадками. Сегодня, 21 июня, в Тюмени будет облачно, по всему региону идут дожди ночью и днем. Ветер северо-западный, местами порывы до 23 метров в секунду. Днем температура воздуха в Тюмени составит +6...+11 градусов, ночью похолодает до +3 градусов.

По данным синоптиков, возвращение летнего тепла в Тюменскую область ожидается в конце июня. Так, 30 июня температура воздуха в городе поднимется до +25 градусов, местами по области ожидается от +23 до +26 градусов. Согласно предварительному прогнозу погоды, 1 июля 2023 года в Тюмени потеплеет до +27 градусов.

30-градусная жара ожидается в регионе после 2 июля. До этого в Тюменской области будет держаться температура воздуха в пределах +11...+13 градусов. Кроме того, до 27 июня включительно в Тюмени будут идти непрекращающиеся дожди.