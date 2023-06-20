Журналисты «Мегаполиса» в числе призеров конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

На Урале подвели итоги регионального этапа XII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Сотрудники медиасферы Уральского федерального округа и Пермского края направили 372 работы. Больше всего публикаций – 138 – поступило в номинацию «Интернет-СМИ». Представители телекомпаний представили 136 сюжетов, третью строчку рейтинга занимает раздел «Печатные СМИ», куда подано 44 материала. В «Радио и подкасты» заявлено 24 работы, а блогеры направили на конкурс 14 постов.

Также уральские представители медиасферы не обошли вниманием специальные номинации, которые оценивает федеральное жюри: 16 работ было подано для оценки партнерами конкурса в номинации «Цифровизация региональных госуслуг», «Киберриски в детской среде» и «Научпоп про мобилу».

– Ежегодно уральские журналисты и блогеры активно принимают участие в нашем конкурсе. Темы работ соответствуют общефедеральным трендам в области цифровизации: коллеги пишут об обеспечении технологической независимости страны, киберрисках и о том, как их избежать. Из года в год журналисты заявляют работы о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона и внедрении новых сервисов от нашей компании. За 12 лет проведения конкурса по их материалам можно легко отследить динамику цифровой карты Урала, на которой остается всё меньше белых пятен. Желаю побед нашим участникам в федеральном этапе конкурса, и, конечно, ждем новых работ в следующем году! – отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» (Урал), член жюри конкурса Ирина Щенникова.

Призерами областного этапа стали журналисты региона в номинациях «Телевидение», «Интернет-СМИ», «Печатная пресса». В числе победителей регионального этапа конкурса Кира Санникова, «Комсомольская правда» – Тюмень», занявшая 2-е место за материал «Интеллектуальные системы на страже безопасности тоболяков: в городе 496 камер наблюдают за происходящим» в номинации «Интернет-СМИ». Поздравляем коллег с победой!