Губернаторские чтения в Тюменской области пройдут 21 июня

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Технологическую суверенизацию России и возможности Тюменской области в новых реалиях рассмотрят на Губернаторских чтениях 21 июня.

С основным докладом выступит кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний, директор центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики Евгений Куценко.

Модератор чтений – доктор политических наук, главный редактор журнала «Полития», профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

Трансляция Губернаторских чтений пройдет 21 июня в 11:00 на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.