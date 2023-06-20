На Всероссийский конкурс проектов благоустройства подано 45 заявок от УрФО

Фото: официальный сайт полпреда президента по УрФО.

Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах (до 200 тыс. жителей) и исторических поселениях. В этом году на него подали 45 заявок из регионов Уральского федерального округа. В том числе две заявки на благоустройство в подшефных городах – Волновахе (ДНР) и Краснодоне (ЛНР) – в качестве помощи от Ямала и Курганской области.

– Конкурс проектов благоустройства – эффективный инструмент обновления облика небольших населённых пунктов, который предоставляет нацпроект «Жилье и городская среда». Завершенные проекты становятся точками притяжения жителей, повышают инвестиционную привлекательность городов и поселков, стимулируют развитие малого и среднего бизнеса. Это важно как для Уральского федерального округа, так и городов новых регионов, – подчеркнул полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Он также пожелал участникам конкурса победы и успешной реализации проектов.

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проводится с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина.

В регионах УрФО реализован 31 проект-победитель, 16 проектов в работе. Реализация проектов, которые победят в этом году, запланирована на 2024 – 2025 годы.