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НовостиОбщество20 июня 2023 11:47

В Тюмени с 21 июня перекроют улицу Максима Горького

Автомобилистам предлагают объехать перекрытый участок по улице Елизарова
Серафима Краснова
Автомобилистам предлагают объехать перекрытый участок по улице Елизарова.

Автомобилистам предлагают объехать перекрытый участок по улице Елизарова.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени перекроют движение транспорта на участке улицы Максима Горького, от Харьковской до Котельщиков. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«С 21 июня по 7 июля будет закрыто движение транспорта на участке ул. М. Горького в Тюмени, от ул. Харьковской до ул. Котельщиков», – заявили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок по улице Елизарова и по 50 лет Октября, а также по Профсоюзной.