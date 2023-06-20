В Тюмени с 21 июня перекроют улицу Максима Горького

Автомобилистам предлагают объехать перекрытый участок по улице Елизарова. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени перекроют движение транспорта на участке улицы Максима Горького, от Харьковской до Котельщиков. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«С 21 июня по 7 июля будет закрыто движение транспорта на участке ул. М. Горького в Тюмени, от ул. Харьковской до ул. Котельщиков», – заявили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок по улице Елизарова и по 50 лет Октября, а также по Профсоюзной.