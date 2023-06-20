Работников «Транснефть-Сибирь» отметили госнаградами

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

25 работников АО «Транснефть-Сибирь» удостоены государственных наград Российской Федерации. Все они принимали участие в специальной военной операции в числе добровольцев.

Указом президента России Владимира Путина двух сотрудников отметили орденом Мужества, еще 22 человека удостоены медали «За отвагу» и один работник – медали «За спасение погибавших».

Награды сотрудники компании получили из рук губернатора Тюменской области Александра Моора в торжественной обстановке. Глава региона сказал им особые слова благодарности: «Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства».

В Салехарде орден Мужества и медали «За отвагу» работникам компании вручил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Церемонии награждения состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске с участием губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.