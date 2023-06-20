В Тюменской области на 13% выросло количество детских суицидов

В 2022 году почти 300 подростков шантажировали родителей суицидом. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени в 2022 году почти 300 подростков шантажировали родителей суицидом. Об этом рассказали в пресс-службе департамента спорта и молодежной политики города.

«По итогам 2022 года на территории города зафиксировано 299 фактов суицидального поведения – на 13% больше, чем в 2021 году. Из них 9 фактов оконченных», – указано в документации.

Отметим, что по числу суицидов лидируют Тюмень, Тобольск, Ишим и Голышмановский городской округ.

Психологи реабилитационного центра «Семья» готовы бесплатно и анонимно оказать психологическую помощь детям, попавшим в трудную ситуацию. Телефон доверия работает по номеру 8-800-2000-122.

Кроме того, в Тюмени выросло количество преступлений, совершенных детьми в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Четверть несовершеннолетних, которые решились на преступление, воспитывались в неполных семьях.