Заместителя главы городского округа в Заводоуковске Римму Назарову осудили за взятки на 8 лет

Приговор вынес Заводоуковский районный суд. Фото: Татьяна Коркина

Заместителя главы городского округа в Заводоуковске Римму Назарову осудили за взятки от предпринимателей на сумму свыше 2 миллионов рублей. Приговор вынес Заводоуковский районный суд сегодня. По данным тюменской прокуратуры, с 2015 по 2019 годы подсудимая, занимая руководящие должности в администрации городского округа, получала взятки.

— Вознаграждения ей передавались за совершение действий, способствовавших признанию фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы, — заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таким образом, заместитель главы Заводоуковска получила за 4 года почти 2 миллиона рублей. Изучив материалы дела, суд отправил обвиняемую на 8 лет в исправительную колонию общего режима. Также ей нельзя занимать руководящие должности в течение пяти лет. В отношении одного из четырех предпринимателей уголовное дело рассматривается в суде.