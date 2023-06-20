Событие приходило на площадке мультицентра «Контора пароходства». Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени журналисты собрались вместе для обмена информацией на образовательном интенсиве «Инфорум» от Союза журналистов России. Почти 130 человек стали участниками события. Кроме корреспондентов на мероприятии присутствовали популярные блогеры и преподаватели ТюмГУ. Событие приходило на площадке мультицентра «Контора пароходства».

Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова рассказала, что Союзу хотелось сделать что-то полезное для журналистов. Так и родился формат практического интенсива, когда представители профессии остаются в одном месте на восемь часов и слушают, куда двигаются медиа России. Организаторы привезли в Тюмень федеральных экспертов из числа тех, у кого «получилось».

— Каждый из присутствующих сегодня получит необычный подарок — нашу карту компетенций. Это результат большой работы. Мы провели исследование среди 150 журналистов и выявили компетенции, которые помогают создавать контент и его продюсировать, — уточнила Юлия Загитова.

Трое представителей Союза журналистов Тюменской области на «Инфоруме» получили благодарственные письма от Союза журналистов России. Это заведующая кафедрой журналистики ТюмГУ Ольга Петрова, секретарь Союза журналистов Тюменской области Виктор Бояркин и начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Илона Гимпелевич.