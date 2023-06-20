Жительница Тюмени в эфире федерального канала обвинила сын в издевательствах над внуками

Фото: скриншот телеканала / шоу «Мужское / женское».

Семья из Тюменской области приехала в Москву, чтобы принять участие в шоу на федеральном канале. В программу «Мужское / Женское» обратились жители региона, в эфире они развязали войну из-за двух детей: двухлетней Ульяны и восьмимесячного Вани. Малыши с младенчества переезжают от родственника к родственнику. Бабушка детей обвинила родителей юных тюменцев в издевательствах над малышами.

По словам Ольги Нохриной, Ульяну били в новой семье отца, а дети ее сыну нужны только ради выплат от государства. Виталий Васильев, отец малышей, всё отрицает. Мужчина заверил, что он прекрасный отец и воспитывает пятерых детей.

Ведущие программы попытались разобраться в сложившейся ситуации: кому стоит отдать Ульяну и Ваню, кто обеспечит достойную жизнь детям.

Напомним, что у жительницы Тюмени приставы забрали дочь-первоклассницу у дверей школы, но есть нюансы. Мы разбирались в ситуации: законно ли поступили сотрудники ПДН и какие у них были мотивы.