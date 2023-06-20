В Тюменской области наблюдается дефицит консультантов и продавцов

Среди востребованных профессий есть водители, врачи и машинисты. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области обострился дефицит продавцов и консультантов. Почти 14% рынка труда в регионе на конец мая 2023 года представлены в сфере продаж. Ситуацию в Тюменской области проанализировали специалисты по подбору персонала.

Эксперты отмечают, что больше 7% вакансий составляют продавцы-консультанты и кассиры. Кроме того, 7% объявлений открыты для менеджеров по продаже и по работе с клиентами.

Добавим, что среди востребованных профессий есть водители, врачи и машинисты, а также повары и пекари. Чуть менее нужны в Тюменской области механики и курьеры.

Напомним, названы самые популярные специальности в 2023 году среди тюменских абитуриентов.