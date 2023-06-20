В Тюменской области хотят снять противопожарный режим с 26 июня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Правительство Тюменской области планирует снять противопожарный режим в регионе с 26 июня 2023 года. Проект документа был опубликован на официальном сайте правовой информации правительства Тюменской области. Инициатор постановления – департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

«В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, отменить особый противопожарный режим. Настоящее постановление вступает в силу с 26.06.2023», – указано в документе.

Напомним, что сначала постановление должен утвердить губернатор Тюменской области Александр Моор. После этого власти снимут режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС.

Кроме того, жителям разрешат посещать леса и разводить костры, а также запускать фейерверки.