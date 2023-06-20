В Тюменской области таможенники обнаружили контрафактных чебурашек

Фото: Таможенная служба Тюменской области.

Полсотни контрафактных чебурашек обнаружили тюменские таможенники на внутреннем рынке города Тарко-Сале. Предприниматель продавал товар в одном из магазинов административного центра, рассказали редакции «КП» в пресс-службе Таможенной службы Тюменской области.

– В ходе таможенного контроля мы установили факт незаконной реализации мягких игрушек торговой марки «Чебурашка» с признаками контрафактности. На товар, предположительно китайского происхождения, продавец не смог предоставить разрешительные документы, – уточнил руководитель Таркосалинского таможенного поста Сергей Мороз.

На бизнесмена оперативники ОМВД России по Пуровскому району завели административное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации». Правоохранители проводят административное расследование.