Юный кулинар из Тюмени пришла в детский сезон шоу «Кондитер»

Фото: телеканал «Пятница!».

На телеканале «Пятница!» продолжается показ нового сезона проекта «Кондитер. Дети», в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети. Участникам шоу «Кондитер. Дети» от пяти лет. Своими руками они творят кондитерские шедевры, которым позавидовал бы сам Ренат Агзамов. Юные кондитеры покажут взрослым, на что они способны, и докажут, что венчики, кисточки и лопатки детям не игрушки.

Среди претендентов на победу оказалась 12-летняя Екатерина Зиновьева из Тюмени.

Фото: телеканал «Пятница!».

На встречу с «королем тортов» и членами жюри Екатерина принесла торт «Клубничный подиум» собственного приготовления. Вместе с другими юными конкурсантами школьница из Тюмени попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта. Если юным гениям это удастся, они попадут в финал «Кондитер. Дети», где приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

Удалось ли Екатерине из Тюмени достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 20 июня, в 18:20 на телеканале «Пятница!».