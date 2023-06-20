Незаконно хранил оружие и боеприпасы: тюменец порезал ножом незнакомца у магазина в Ишиме

В ходе обыска оперативники нашли у него боеприпасы и ружье «ТОЗ-54-12» 12 калибра. Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Ишимского района утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего местного жителя, который заколол ножом мужчину у магазина. Кроме того, обвиняемый хранил у себя дома банку с порохом промышленного изготовления и обрез охотничьего двуствольного ружья.

– В марте 2023 года обвиняемый, находясь у магазина в городе Ишиме, в ходе ссоры с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений нанес ему удары клинком складного ножа, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ходе обыска оперативники нашли у него боеприпасы, массой 150 граммов, а также ружье ТОЗ-54-12 12-го калибра. Материалы дела направлены в Ишимский суд для рассмотрения по существу.