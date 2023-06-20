В Тюмени за 4 дня выпадет месячная норма осадков

МЧС напоминает о правилах безопасности в непогоду. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени до конца недели выпадет почти 50,6 мм осадков. Такой прогноз сделали синоптики Росгидрометцентра. По данным метеорологов, среднемесячная норма осадков в июне в областной столице равняется 47 мм. Таким образом, за четыре дня в Тюмени выпадет месячная норма осадков.

Напомним, 1 мм осадков приравняется к 1 литру воды на каждый квадратный метр поверхности. Самым дождливым днем на неделе станет вторник, 20 июня. В этот день прогнозируется выпадение 19 мм осадков.

– Сегодня на территории нашего региона ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15 – 20 м/с, местами до 25 м/с. Не забывайте о правилах безопасности, – напоминают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

При таком ветре повышается риск возникновения ЧС, уточняют спасатели. Жителям следует соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и деревьев, а также ЛЭП, не отпускайте пожилых людей и детей одних на улицу в такую погоду, автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и не парковаться вблизи деревьев.