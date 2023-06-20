В Тюменской области почти 900 человек оказались заражены опасным паразитом

Санитарные врачи отмечают рост заболеваемости описторхозом на 40,2%. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области остается сложная эпидемиологическая ситуация в очагах биогельминтозов – описторхоза, эхинококкозов, дифиллоботриозов, появление случаев дирофиляриоза. В ряде случаев всё заканчивается летальными исходами. В структуре биогельминтозов в 2022 году на долю описторхоза приходилось 97,3%, эхинококкоза – 1,7%, дифиллоботриоза – 0,7%, дирофиляриоза – 0,2%, альвеококкоза – 0,1%.

Тюменская область является напряженным очагом по заболеваемости описторхозом.

«Особенности ландшафта и гидрологического режима рек Тюменской области создают оптимальные условия для существования моллюсков рода Codiella и рыб семейства карповых, играющих основную роль в распространении описторхоза. Речная сеть Тюменской области принадлежит Обь-Иртышскому бассейну, являющемуся самым крупным очагом описторхоза в мире. В 2022 году зарегистрировано 883 случая описторхоза, показатель заболеваемости – 57,2 на 100 тыс. населения (в 2021 г. – 40,8, 2020 г. – 65,1)», – говорится в докладе Управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Санитарные врачи отмечают рост заболеваемости описторхозом на 40,2% по сравнению с 2021 годом. Чаще описторхозом болели взрослые, почти 91%. Среди детей до 14 лет болезнь регистрировалась во всех возрастных группах. Выявление больных описторхозом в основном происходит при прохождении профилактических медицинских осмотров.

«Ежегодно регистрируются случаи описторхоза в острой фазе, за 2022 год зарегистрировано 11 случаев (2021 г. – 5, 2020 г. – 10). Заражение происходит при употреблении условно годной рыбы карповых пород. При этом 31,5% больных пренебрегают правилами термической обработки рыбы; 46,9% не соблюдают правила посола и вяления рыбы, обеспечивающих ее обеззараживание; 21,4% не соблюдают правила копчения рыбы; 0,2% употребляют сырую рыбу – строганину, патанку», – указано в документации.

Напомним, что в Тюменской области гаффскую болезнь обнаружили в озерах Иземетское и Эйхлыкуль.