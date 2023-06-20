В Тюменской области 20 июня пройдет серия мощных ливней

Вместе с дождями, в Тюменскую область придет и похолодание. Фото: Виктория Гаврик

Неделя в Тюменской области обещает быть дождливой. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе пройдут дожди.

Так, во вторник, 20 июня 2023 года, на Тюменскую область обрушится ливень мощностью до 15 мм, причем с громкими грозами. Пик дождей придется на Тобольский и Ишимский районы, где количество осадков достигнет 15 мм, а также Заводоуковск и Ялуторовск, там выпадет до 10 мм осадков. В Тюмени при этом ливни будут довольно умеренными – до 4 мм.

Осадки продолжатся и днем, и ночью 20 июня 2023 года, преимущественно в северной половине региона, но уже намного слабей – до 3 мм.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В среду, 21 июня 2023 года и четверг, 22 июня 2023 года, осадки пройдут практически во всей Тюменской области, но они уже будут не такими сильными как раньше.

Вместе с дождями, в Тюменскую область придет и похолодание, к примеру, 20 июня до +7…+11 градусов, 21 и 22 июня – до +9…+12 градусов.