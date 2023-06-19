В среднем, повышение цен составит 6%. Фото: Виктория Гаврик

Ресторан «Вкусно – и точка» с 26 июня поднимает цены на ряд позиций, представленных только в меню концепции «Кафе», в связи с ростом себестоимости продукции. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

– В среднем, повышение цен составит 6%. Изменения цен не затронут основное меню «Вкусно – и точка». В мобильном приложении «Вкусно – и точка» гостям доступны различные акции и специальные предложения, пользуясь которыми можно выгодно приобретать продукцию сети. Например, сейчас в приложении действует специальная цена: морковный торт и средний капучино за 265 рублей, – уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, что концепция «Кафе» представлена на четырех предприятиях быстрого обслуживания.

Отметим, что о временном закрытии McDonald’s в России стало известно в марте 2022 года. Однако американская сеть быстрого питания продолжала работать по франшизе в Тюмени. Об окончательном уходе американской корпорации из России стало известно в мае. Заведения под новым брендом открылись во второй половине июня. В марте 2023 года открыли пятый филиал предприятия – на улице Республики.