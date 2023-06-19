Председатель облдумы Фуат Сайфитдинов заявил о важности выборов губернатора Тюменской области

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Выборы главы Тюменской области – это важнейшее политическое событие для юга региона, Югры и Ямала. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов во время рабочего совещания с депутатами. По словам парламентария, подписание соглашения между избиркомами трех регионов об организации и проведении выборов – традиционная, ответственная и современная процедура.

– Текст соглашения каждый раз совершенствуется, что обусловлено изменениями федерального законодательства, происходящими в обществе процессами, новыми вызовами, – отметил председатель облдумы.

Напомним, на прошлой неделе соглашение между субъектами тюменской «матрешки» подписали председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, глава избиркома ХМАО-Югры Денис Корнеев и руководитель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.