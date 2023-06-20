Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 20 июня 2023 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области ситуация с природными пожарами остается стабильной. Однако возгорания все еще продолжают бушевать в регионе. За минувшие сутки спасатели потушили два лесных возгорания общей площадью 15 гектаров земли, но огонь не собирается утихомириваться и захватывает все новые территории.

Так, на утро 19 июня спасатели зафиксировали четыре действующих лесных пожара, из которых два новые.

По данным областного департамента лесного хозяйства, 20 июня в Ишимской и Тюменской, Тобольской авиазонах прогнозируется первый класс пожарной опасности (опасности нет). Судя по всему, положительно на пожароопасную обстановку в регионе повлиял ливень, который 19 июня обрушился на Тюменскую область. Осадки шли в регионе весь день. Ливень будет идти и 20 июня.

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Хорошо в этом деле себя зарекомендовали беспилотники. Патрулирования с их участием проводятся на ежедневной основе совместно с полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.

Отметим, что с 3 апреля 2023 года в округе действует особый противопожарный режим. С этого дня жителям запрещено посещать лес, сжигать сухую траву и разводить костры.

Напомним, дожди будут идти в Тюменской области до конца недели. Жара вернется в регион после 26 июня.