Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Тюменской области 23 июня

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области 23 июня пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Больше 1500 вакансий представят на ней. Среди работодателей-участников более 100 предприятий, в том числе аэропорт Рощино, «Ютэйр-Инжиниринг», «Транснефть-Сибирь», «Тюменские моторостроители» и другие.

В Тюмени ярмарка пройдет с 11:00 до 14:00 на следующий площадках: Тюменский технопарк, штаб общественной поддержки партии «Единая Россия», а также в тобольском торгово-развлекательном комплексе «РИО» и ишимском Концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ.

– В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие более 2000 человек. 23 июня на площадках будут представлены все возможности современной службы занятости. Желающие смогут пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей, получить консультацию по открытию собственного дела и о возможностях профессионального обучения, – уточнил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Принять участие в ярмарке можно во всех отделениях кадрового центра «Работа России» Тюменской области.