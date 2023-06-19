Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется 30-градусная жара

К выходным столбики термометров поднимутся до +15…+18 градусов. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики рассказали, когда в Тюмень снова вернется теплая погода. Сегодня, 19 июня, столбики термометров в городе опустились до +13 градусов. В Тюмени пошел дождь, который не прекращается в течение дня, порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

Согласно прогнозам метеорологов, до 26 июня в регионе простоит прохладная погода. Осадки ожидаются в Тюменской области в ближайшие пять-семь дней. В начале июля воздух прогреется до +28 градусов Цельсия. По информации Обь-Иртышского УГМС, до конца недели температура воздуха днем в среднем составит +7…+12 градусов, ночью будет холодать до 0 градусов.

К выходным столбики термометров поднимутся до +15…+18 градусов. 24 и 25 июня ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. В следующий понедельник, 26 июня, в Тюменской области, несмотря на дождливую погоду, потеплеет до +26 градусов.