В Тюмени 21 июня закроют для пешеходов набережную от моста Влюбленных из-за вальса выпускников

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени 21 июня перекроют набережную. У Туры традиционно пройдет мероприятие «Вальс на набережной». Здесь в 18:00 соберутся более 700 выпускников из городских школ, рассказали в департаменте образования Тюменской области.

– 21 июня в 18:00 в Тюмени состоится «Вальс на набережной». На традиционном празднике у Туры соберутся около 700 выпускников городских школ. В Год педагога и наставника впервые один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего в программе шесть номеров, – сообщили в пресс-службе департамента образования Тюменской области.

Для пешеходов с 15:00 до 19:00 перекроют три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до Красина.

Дата и время события могут быть скорректированы в связи с погодными условиями, предупредили в департаменте.