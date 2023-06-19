В Тобольске 18-летний парень зарезал мужчину в Новый год у кафе

1 января между компаниями возник словесный конфликт из-за незначительного повода Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске следователи передали материалы уголовного дела в суд по факту убийства человека. 18-летний парень зарезал ножом мужчину в пылу драки в Новый год. По данным следствия, 1 января 2023 года в районе 5 часов утра между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, возник словесный конфликт из-за незначительного повода. Он мгновенно перерос в драку.

– В ходе потасовки обвиняемый имеющимся при себе ножом нанес удар в область живота потерпевшему 1994 года рождения. Раненый мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении города Тобольска, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Похороны убитого прошли 3 января. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали материалы дела в суд для обвинительного заключения и рассмотрения его по существу.