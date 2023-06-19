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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:20

В Тюменской области пьяная бабушка врезалась в дерево и едва не убила своих внуков

В результате происшествия пострадали мальчики 12 и 4 лет
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюменской области пьяная бабушка спровоцировала ДТП, в котором пострадали ее внуки 12 и 4 лет. Под Тобольском накануне вечером автомобиль Datsun съехал в кювет и въехал в дерево у СНТ «Садовод», рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. На момент аварии за рулем авто находилась 74-летняя женщина, она перевозила в салоне машины двух внуков и их маму.

– Показания алкотестера бабушки-водителя – 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, ее стаж за рулем 23 года. По предварительной информации, водитель не выбрала безопасную скорость. В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры, мальчики 12 и 4 лет, – уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Врачи, прибывшие на скорой, оказали помощь мальчикам, госпитализация им не понадобилась. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.