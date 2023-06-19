В Тобольске похоронили учителя Алексея Мальцева, который скончался при странных обстоятельствах

Тоболяки предложили в память о погибшем тренере каждый год проводить детские соревнования по легкой атлетике. Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске похоронили учителя, который скончался при странных обстоятельствах. Проститься с тренером Алексеем Мальцевым пришли в субботу, 17 июня, многочисленные воспитанники, рассказали коллеги почившего в группе «Атлет Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В последний путь проводили своего коллегу руководители, педагоги, тренеры не только из ДЮСШ Тобольского района, но и города Тобольска. Алексей Иванович снискал к себе неподдельное уважение и авторитет за время своей работы. Для родственников это большая утрата, особенно для матери, супруги и шестилетней дочери. Все свои силы Алексей Иванович вкладывал в развитие детской легкой атлетики, о чем свидетельствуют многочисленные победы его учеников. Был полон планов и дальше продолжать двигать результаты вверх», – пишут друзья и коллеги учителя.

Тоболяки предложили в память о погибшем тренере каждый год 14 июня проводить, а точнее возобновить, детские открытые соревнования по легкой атлетике «Старты надежд».

Фото: группа «Атлет Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что в школе погибшего преподавателя, как и в правоохранительных органах, не называют причину смерти тренера.

В этот же день произошла еще одна трагедия. Напомним, что 14 июня в Тобольском районе школьница выпала из окна дома и погибла.