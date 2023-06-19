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НовостиПроисшествия19 июня 2023 7:24

Курьер сбил на велосипеде 8-летнего ребенка в Тюмени во дворе дома по Червишевскому тракту

Юный пешеход получил раны, переломы лицевых костей и зубов
Серафима Краснова
Юный пешеход получил раны, переломы лицевых костей и зубов.

Юный пешеход получил раны, переломы лицевых костей и зубов.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени будут судить курьера службы доставки еды, который сбил на велосипеде 8-летнего ребенка. Прокуратура подготовила обвинительное заключение по уголовному делу.

По данным следствия, в феврале 2023 года вечером 29-летний доставщик еды ехал на велосипеде марки Stels Navigator по тротуару дома на Червишевском тракте в продуктовый магазин.

Парень планировал забрать заказ клиента.

– В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на 8-летнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью (раны и кровоизлияния на лице; переломы лицевых костей и зубов, потребовавшие оперативного лечения), – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд для дальнейшего рассмотрения.