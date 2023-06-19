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НовостиПроисшествия19 июня 2023 6:49

Адвокаты Почуев и Волк рассказали о состоянии Виталия Бережного после оглашения приговора

Виталия Бережного обвиняют в убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой
Серафима Краснова
Фото: объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

Александр Почуев встретился со спецназовцем Виталием Бережным, который находится в изоляторе «Бутырка». Бережной, согласно приговору суда, должен провести в исправительной колонии особого режима всю жизнь, но правозащитники подали апелляцию.

Виталия Бережного обвиняют в убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой, тело которой нашли в 2021 году.

– Для преодоления препятствий пришлось просить разрешения на посещение подзащитного у суда, что в корне не соответствует установленному законному порядку. В ближайшее время мною будет направлена соответствующая жалоба в Минюст и ФСИН, – уточнил Александр Почуев.

Другой адвокат Бережного Анастасия Волк заявила, что ее подопечный держится, но ему не дают ни с кем общаться, в том числе с близкими. Состояние у подсудимого подавленное, он уже давно не общался со своими детьми, пишет «Мегатюмень». Правозащитники подали апелляцию и ждут ее рассмотрения.

О движении дела спецназовца Виталия Бережного мы рассказывали в отдельном материале.