Завершился спор между сотрудниками Россельхознадзора и владелицей фермы «Тюменский страус»

Фото: паблик «Страусиная ферма "Тюменский страус"» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюменской области суд отказал Россельхознадзору в привлечении предпринимателя к ответственности за организацию зоопарка без лицензии. Заседание по делу о страусиной фермы «Тюменский страус» прошло 14 июня. Сотрудники надзорного органа составили протокол и вышли в суд.

В материалах дела указано, что в селе Чикча Тюменского района предпринимательница Наталья Демченко содержала без специального разрешения (лицензии) следующих животных: страусов, енотовидных собак, лис, хорьков и пони, а также лошадей и кроликов.

– Суд, рассмотрев спор по существу, отказал контролирующему органу в удовлетворении заявленных требований. В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части судебного акта (часть 2 статьи 176 АПК РФ), – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отметим, что тверские зоологи реабилитационного центра спасения медвежат-сирот рассказали, как живут малыши-тройняшки из Тюменской области. Видеокадры повседневной жизни медвежат опубликовали в официальной группе организации. Ермак, Тайга и Лайма живут в реабилитационном центре почти два месяца, они ладят между собой, но иногда девочки капризничают во время еды, отбирая пропитание у Ермака.