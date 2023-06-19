В Тюмени госавтоинспекторы устроили погоню по Береговой за несовершеннолетним «гонщиком»

За рулем авто находился несовершеннолетний парень 17-ти лет. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня ночью, 19 июня 2023 года, тюменские госавтоинспекторы устроили погоню за подозрительным автомобилем. Силовики дежурили в районе Зареки, когда заметили машину, водитель которой вел себя странно. На момент погони правоохранители выписывали предписание пьяному автомобилисту на улице Береговой.

Инспекторы заметили другую машину, которая сделала крутой разворот прямо перед автомобилем ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно бросились в погоню за нарушителем, который передвигался на автомобиле отечественного производства, рассказали редакции «КП»-Тюмень» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

В социальных сетях появились кадры, на которых инспекторы догоняют серый автомобиль. Перед тем как остановиться, водитель сделал крутой разворот прямо на дороге через сплошную полосу, бросил машину и стал убегать пешком.

Силовики выяснили, что за рулем авто находился несовершеннолетний парень 17 лет. Водительского удостоверения у него не было. Госавтоинспекторы задержали подростка во дворах и вызвали на место его родителей. К счастью, во время погони никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют, как несовершеннолетний парень попал за руль автомобиля.

Напомним, что в Тюмени на Мельникайте образовалась километровая пробка из-за ДТП с пострадавшим.