Средняя стоимость небольшого дома в Тюмени составляет 1-1,5 миллиона рублей.

Названы места с самыми дешевыми и дорогими дачами в Тюмени. В число районов с доступной загородной недвижимостью попали Велижанский, Салаирский и Ялуторовский тракты. Подборку сделали специалисты по продаже товаров и услуг.

На сегодняшний день почти 7 тысяч объектов загородной недвижимости выставлены на продажу. Площадь самой дешевой дачи составляет 21 квадратный метр. Владелец продает ее за 250 тысяч рублей, дача расположена у Велижанского тракта. Самые дорогие дачи в Тюмени расположены на Московском и Ирбитском трактах. За 87 миллионов рублей выставили на продажу загородный дом в деревне Падерина.

Средняя стоимость небольшого дома в Тюмени составляет 1 – 1,5 миллиона рублей. Один квадратный метр в регионе продают в среднем за 60 тысяч рублей.