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НовостиПроисшествия19 июня 2023 4:13

В Тюмени на Мельникайте образовалась километровая пробка из-за ДТП с пострадавшим

В районе студгородка столкнулись два автомобиля
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Ранним утром в центре города образовались пробки. Заторы зафиксированы на Мельникайте, Профсоюзной, Республики, Дамбовской и Одесской. В частности, утренняя пробка на Мельникайте образовалась из-за серьезного ДТП с пострадавшим.

По данным ГИБДД Тюменской области, в районе студгородка столкнулись два автомобиля. Причина аварии – нарушения очередности проезда. В ДТП пострадал один из водителей иномарки.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Дорожная ситуация в Тюмени оценивается в 6 баллов.