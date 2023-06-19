В Тюмени на Мельникайте образовалась километровая пробка из-за ДТП с пострадавшим

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Ранним утром в центре города образовались пробки. Заторы зафиксированы на Мельникайте, Профсоюзной, Республики, Дамбовской и Одесской. В частности, утренняя пробка на Мельникайте образовалась из-за серьезного ДТП с пострадавшим.

По данным ГИБДД Тюменской области, в районе студгородка столкнулись два автомобиля. Причина аварии – нарушения очередности проезда. В ДТП пострадал один из водителей иномарки.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Дорожная ситуация в Тюмени оценивается в 6 баллов.